Feuerwehr in Griechenland kämpft weiter gegen Waldbrände

Athen: Die griechischen Behörden haben die von Waldbränden bedrohte Stadt Marathon evakuiert. Die Feuerwehr teilte mit, die mehr als 30.000 Einwohner seien in die Ortschaft Nea Makri am Meer gebracht worden. In Griechenland lodern in mehreren Regionen Waldbrände. Hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer sind weiter im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Laut der Feuerwehr konnten 33 der 40 Brände unter Kontrolle gebracht werden. Ministerpräsident Mitsotakis brach seinen Urlaub ab und kehrte am Abend in die Hauptstadt zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2024 04:00 Uhr