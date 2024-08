Feuerwehr in Griechenland kämpft gegen zahlreiche Waldbrände

Athen: In Griechenland haben Einsatzkräfte in mehreren Regionen gegen Waldbrände gekämpft. Ein Feuerwehrsprecher sagte, 33 von 40 Feuern seien inzwischen unter Kontrolle. Alle waren binnen 24 Stunden ausgebrochen. Nördlich der Hauptstadt Athen wurden mehrere Orte im Raum Varnavas und Marathon evakuiert. Nach Medienangaben erlitten zahlreiche Menschen Rauchvergiftungen und kamen in Krankenhäuser. Die Einsatzkräfte bereiten sich auf eine lange Nacht vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 22:00 Uhr