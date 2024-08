Feuer in Lagerhalle von Brandt-Schokoladenfabrik gelöscht

Landshut: Nach zwei Tagen sind die Löscharbeiten in einer Lagerhalle der Brandt-Schokoladenfabrik in Niederbayern beendet. Die Brandursache sei noch unklar, so ein Polizeisprecher. Da das Gebäude einsturzgefährdet sei, könne es schwierig werden, überhaupt etwas über die Ursache herauszufinden. Das Feuer war am Sonntagabend in einem Kartonagelager des dreistöckigen Gebäudes in Landshut ausgebrochen. Drei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2024 13:45 Uhr