Feuer bei Zwieback-Hersteller Brandt in Landshut dauert an

Landshut: Bei einem Brand in einer Lagerhalle des Zwiebackherstellers Brandt ist wohl ein Schaden im Millionenbereich entstanden. Wie die Polizei Niederbayern mitteilte, dauert der Löscheinsatz der Feuerwehr an. Verletzte habe es nicht gegeben. Acht Arbeiter, die sich in der betroffenen Schokoladenfabrik befunden hatten als der Brand entdeckt wurde, konnten das Gebäude verlassen. Das Feuer war nach Polizeiangaben in einem mehr als 700 Quadratmeter großen Lager im zweiten Stock des Gebäudes entstanden, die dort untergebrachten Kartonagen und Kunststoffe hätten in Vollbrand gestanden. Die Brandursache ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 07:00 Uhr