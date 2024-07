Festnahmen nach Raub von Luxusuhren in München

München: Die Polizei hat vier Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, Passanten in aller Öffentlichkeit Luxusuhren vom Handgelenk gestohlen zu haben. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft. Laut Polizei sind die Uhren zehntausende Euro wert. Allein in diesem Jahr gab es bereits sechs solcher Diebstähle, wie die Behörden auf einer Pressekonferenz mitteilten. Häufig sind die Täter dabei auf einem Motorrad oder in gemieteten Autos unterwegs. Laut Polizei handeln sie professionell und in Banden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 18:00 Uhr