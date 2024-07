Feriendorf an italienischer Adriaküste muss wegen Waldbrand evakuiert werden

Foggia: An der italienischen Adriaküste in der Garganoregion sind wegen eines Waldbrandes rund tausend Touristen in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer brach am Morgen in einem Waldgebiet nahe der Bucht von San Felice im Ferienort Vieste aus. Durch starken Wind konnte sich der Brand in Richtung des Gebiets ausbreiten, in dem es viele Gästewohnungen und Campingplätze gibt. Der Bürgermeister von Vieste sprach von einer kritischen Lage. Italien leidet derzeit unter einer Hitzewelle, fast täglich brechen neue Waldbrände aus. Vor allem der Süden des Landes und die Inseln sind betroffen.

