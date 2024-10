FDP will mit Papier zur Asylpolitik den Druck auf die Grünen erhöhen

Berlin: Die FDP plant einen härteren Kurs in der Migrationspolitik. Laut "Bild am Sonntag" will der Fraktionsvorstand an diesem Wochenende unter anderem beschließen, dass abgelehnte Asylbewerber, die Deutschland verlassen müssten, weniger Unterstützung bekommen sollen. Die Rede ist von einem Bett-Seife-Brot-Minimum für ausreisepflichtige Asylbewerber. Alle anderen Sozialleistungen sollen bis auf ein Taschengeld gestrichen werden. Außerdem sollen mehr Länder als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden. Mit dem Neun-Punkte-Papier wollen die Liberalen dem Bericht zufolge den Druck auf die Grünen in der Koalition erhöhen.

