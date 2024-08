Berlin: Die FDP will das Autofahren in Innenstädten wieder attraktiver machen. Dafür soll morgen ein "Pro-Auto-Programm" verabschiedet werden. Laut Medienberichten beinhaltet das etwa kostenlose Parkplätze oder eine bundesweite Park-Flatrate nach Vorbild des 49-Euro-Tickets für die Bahn. Abstriche soll es dagegen bei Fußgängerzonen und Fahrradstraßen geben. Bei den Grünen stößt das auf Widerstand. Fraktionsvize Audretsch sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, es sei nicht sinnvoll, Autos gegen Fußgänger zu stellen. Man müsse alle zusammen denken, um weniger Staus in den Städten zu haben und mehr Freiraum für alle. Audretsch forderte Finanzminister Lindner und Verkehrsminister Wissing von der FDP auf, bei den Haushaltsverhandlungen zu beweisen, dass sie es mit einer guten Mobilität für alle ernst meinen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 18:00 Uhr