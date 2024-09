FDP-Vize Kubicki droht mit Ampel-Aus

Berlin: FDP-Vizechef Kubicki droht nach der Landtagswahl in Brandenburg mit dem Bruch der Ampelkoalition im Bund. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Kubicki, entweder die Ampel zeige, dass sie die nötigen Schlüsse aus diesen Wahlen ziehen könne oder sie höre auf zu existieren. Der FDP-Vize fügte hinzu, bis Weihnachten warte seine Partei nicht mehr. Der bayerische FDP-Landeschef Hagen forderte, aus der Ampel auszusteigen. SPD-Chef Klingbeil sagte, in der Koalition stünden nun schwierige Entscheidungen an. Grünen-Chefin Lang führt die Verluste ihrer Partei bei der Wahl auf eine Starke Polarisierung zwischen SPD und AfD zurück. AfD-Chefin Weidel bezeichnete die AfD als Siegerin des Abends. Die Co-Vorsitzende des BSW, Ali, betonte, ihre Partei sei grundsätzlich offen für eine Regierungsbeteiligung, wenn die Inhalte stimmten. - In Berlin beraten heute die Gremien der Bundesparteien über Konsequenzen aus der Landtagswahl. Die CDU will dabei auch ihren Vorsitzenden Merz formell zum Kanzlerkandidaten küren.

