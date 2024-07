FDP und Grüne wollen bei Verteidigungsetat nachbessern

Berlin: Der FDP-Verteidigungspolitiker Faber hat Kritik am geplanten Wehretat für das kommende Jahr zurückgewiesen. Es sei ein gutes Zeichen, dass der Haushalt von Minister Pistorius wachse, während andere Ressorts einsparen müssen, sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Er sehe trotzdem Potential im Bundestag noch einmal Geld zugunsten der Verteidigung umzuschichten. Auch der Grünen-Haushaltspolitiker Schäfer hatte angekündigt, in Sachen Wehretat noch mal nachzubessern. Der Haushaltskompromiss der Ampel-Spitzen sieht für das kommende Jahr Verteidigungsausgaben in Höhe von 53 Milliarden Euro vor - rund eine Milliarde mehr als dieses Jahr. Minister Pistorius hatte allerdings sechs Milliarden Euro mehr gefordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 09:00 Uhr