FDP-Parteichef Lindner warnt SPD vor Koalitionsbruch

Berlin: In der Debatte über den Haushalt hat Bundesfinanzminister Lindner die SPD vor einem Koalitionsbruch gewarnt. Im Interview mit der "Bild" bezog sich Lindner auf Aussagen von SPD-Chef Klingbeil und stellte klar, dass höhere Steuern und die Aufweichung der Schuldenbremse nicht mit der FDP zu machen seien. Dies seien zentrale Punkte des Koalitionsvertrags. Mit seinen Aussagen stelle Klingbeil dies öffentlich in Frage, so Lindner. Zuvor hatte Klingbeil betont, dass das Haushaltsloch für den Etat 2025 nicht nur über Einsparungen gestopft werden könne. Als Lösung schlug er vor, die Steuern zu erhöhen oder die Schuldenbremse aufzuweichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 07:30 Uhr