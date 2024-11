FDP ist endgültig aus Ampel-Regierung ausgeschieden

Berlin: Nach dem vorzeitigen Ende der Ampel-Regierung hat die FDP das Bündnis endgültig verlassen. Bundespräsident Steinmeier händigte am frühen Nachmittag Finanzminister Lindner, Justizminister Buschmann und Bildungsministerin Stark-Watzinger die Entlassungsurkunden aus und dankte ihnen für ihre Arbeit. Verkehrsminister Wissing wird in der Bundesregierung verbleiben. Der FDP-Politiker kündigte seinen Parteiaustritt an. Wissing sagte, er wolle keine Belastung für seine Partei sein. Wissing wird auch das Amt des Justizministers übernehmen, Landwirtschaftsminister Özdemir ist zusätzlich für das Bildungs- und Forschungsressort vorgesehen. Als neuer Bundesfinanzminister wurde der bisherige wirtschaftspolitische Berater des Kanzlers Jörg Kukies vereidigt.

