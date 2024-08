FC Bayern und Würzburger Kickers starten beim DFB-Pokal

Zum Fußball: Am Abend startet die erste Runde im DFB-Pokal. Zum Auftakt steht auch das erste Pflichtspiel für den neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany an. Die Bayern sind beim SSV Ulm zu Gast. Der Belgier betonte, es sei immer Druck da. Ziel in Ulm sei es, sich ein gutes Gefühl für die Saison zu holen. Anstoß ist um 20 Uhr 45. Bereits um 18 Uhr sind die Würzburger Kickers gefordert. Der unterfränkische Regionalligist empfängt den Bundesligisten Hoffenheim. Beide Teams lieferten sich bereits vor fünf Jahren ein spannendes Pokal-Duell. Die Kickers schieden erst nach Elfmeterschießen aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 09:00 Uhr