FC Bayern trifft in Champions League auf Barcelona und Paris

Monaco: Der FC Bayern trifft in der Ligaphase der reformierten Fußball-Champions League unter anderem auf Paris Saint-Germain und den FC Barcelona mit Ex-Trainer Flick. Weitere Gegner sind Benfica Lissabon, Schachtar Donezk, Dinamo Zagreb, Feyenoord Rotterdam, Slovan Bratislava und Aston Villa. Das ergab die Auslosung in Monaco. Das neue Vorrunden-Format wird vom 17. September an gespielt. Die genauen Spielansetzungen sollen bis Samstag bekanntgegeben werden.

