FC Bayern spielt 1:1 in Dortmund - Augsburg schlägt Bochum 1:0

Dortmund: In der Fußballbundesliga bleibt der FC Bayern in der laufenden Saison ungeschlagen. Das Spitzenspiel der Münchner in Dortmund endete am Abend 1:1. Den späten Ausgleich für die Bayern erzielte Musiala per Kopf. Zuvor hatte Augsburg den Tabellenletzten Bochum mit 1:0 besiegt. Außerdem spielten Leipzig - Wolfsburg 1:5, Union Berlin - Leverkusen 1:2, Freiburg - Mönchengladbach 3:1 und Bremen - Stuttgart 2:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 21:00 Uhr