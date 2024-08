FC Bayern schlägt im DFB-Pokal auswärts Ulm 4:0

Zum Sport: In der ersten Runde des DFB-Pokals hat sich Bayern München bei Zweitligist Ulm durchgesetzt. Zwei Treffer von Thomas Müller und je einer von Kingsley Coman und Harry Kane sorgten für einen ungefährdeten 4:0-Sieg. Zuvor war Regionalligst Würzburg erst im Elfmeterschießen mit 3:5 an Bundesligist Hoffenheim gescheitert. Dessen Ligakonkurrenten Mainz und St. Pauli mussten ebenfalls in die Verlängerung. Dort gewann Mainz bei Drittligist Wiesbaden 3:1, St. Pauli bei Regionalligist Halle 3:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 23:00 Uhr