FBI ordnet Explosion in Las Vegas als Suizid ein

Las Vegas: Das FBI wertet die Explosion vor dem Trump-Hotel in Las Vegas an Neujahr als tragischen Selbstmord, nicht als Anschlag gegen den künftigen Präsidenten. Nach Angaben der Ermittler litt der Täter, ein Kriegsveteran, an psychischen Problemen, konkret einer posttraumatischen Belastungsstörung. Es gebe aber keine Hinweise auf Hass auf Trump oder auf eine Verbindung zum Attentäter von New Orleans.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr