Fast die Hälfte der Abgeordneten hat Nebeneinkünfte

Berlin: Fast die Hälfte der Bundestagsabgeordneten hat in der laufenden Legislaturperiode Nebeneinkünfte gehabt. Das geht aus einer Recherche des Magazins "Spiegel" und der Plattform "Abgeordnetenwatch" hervor, die sich auf Angaben des Bundestages stützt. Demnach gaben 337 Parlamentsmitglieder an, mindestens eine Zahlung im Zusammenhang mit Tätigkeiten und Funktionen neben dem Mandat erhalten zu haben. Den höchsten Anteil an Abgeordneten mit Nebeneinnahmen weist dem Bericht zufolge die Union mit 63 Prozent auf, den niedrigsten die AfD mit 22 Prozent. Nebentätigkeiten sind nach dem Abgeordnetengesetz erlaubt, solange das Bundestagsmandat im Mittelpunkt der Tätigkeit steht und Nebenjobs offengelegt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 14:00 Uhr