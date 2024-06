Fan Zone am Münchner Olympiapark kurz vor EM-Beginn gesperrt

München: Wenige Stunden vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels der Fußball-EM sind zehntausende Fans in die bayerische Landeshauptstadt geströmt. Laut Polizei ist die Fan Zone im Olympiapark inzwischen gesperrt, dort wird das Fußballspiel übertragen. Auch der Marienplatz ist überfüllt, es werden keine weiteren Personen auf den Platz gelassen. In Berlin hat die Polizei einen Teil der Fan Zone am Reichstag wegen eines verdächtigen Gepäckstücks geräumt. Betroffen sei der Bereich an der Scheidemannstraße, ein Rucksack werde geprüft. Die EM wird um 21 Uhr mit dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland eröffnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 19:00 Uhr