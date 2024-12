Familienministerin wirbt für Legalisierung von Abtreibungen

Berlin: Der Bundestag debattiert heute erstmals über einen Antrag von Abgeordneten aus mehreren Fraktionen, die noch vor der Bundestagswahl eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten zwölf Wochen erreichen wollen. "Frauen dürfen nicht mehr kriminalisiert und stigmatisiert werden, wenn sie sich selbstbestimmt für einen Abbruch einer Schwangerschaft in der Frühphase entscheiden." Das sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Stetter-Karp, kritisierte den Vorstoß scharf. Die Debatte dürfe nicht übers Knie gebrochen werden. Derzeit sind Abtreibungen laut Paragraf 218 des Strafgesetzbuches rechtswidrig. Tatsächlich bleiben sie in den ersten zwölf Wochen aber straffrei, wenn die Frau sich zuvor beraten lässt.

