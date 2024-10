Familienministerin Paus würdigt Fahndungserfolg gegen Kinderporno-Plattform

Berlin: Familienministerin Paus hat die Bedeutung des Fahndungserfolgs gegen ein Kinderporno-Netzwerk betont. Jeden Tag würden riesige Datenmengen ausgetauscht - dahinter stünden unvorstellbaren Leiden von Kindern und Jugendlichen, so die Grünen-Politikerin. Paus forderte mehr Aufklärung über die Gefahren des Internets, aber auch mehr Aufmerksamkeit von Erwachsenen gegenüber dem, was Kinder im Internet teilen oder anschauen. Ermittler in Nordrhein-Westfalen hatten eine Missbrauchs-Plattform mit hunderttausenden Nutzern abgeschaltet und sechs Hintermänner festgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2024 21:00 Uhr