Fahren bei Schnee und Eis - ADAC rät zur Vorsicht

München: In der Nacht und am gesamten Wochenende wird es in Bayern frostig, in Höhenlagen kann es schneien. Das Winter-Wetter sorgt dann auch vielerorts für glatte und eisige Straßen. Der ADAC rät zur besonderen Vorsicht. Wer jetzt mit Sommerreifen fährt, riskiert laut ADAC nicht nur seine Gesundheit, sondern auch ein 60-Euro-Bußgeld. Erlaubt seien nur noch Reifen mit dem Alpine-Symbol, eine Schneeflocke in einem Bergmassiv. Bei Blitzeis helfe allerdings der beste Winterreifen nichts. Wird vor Blitzeis oder Eisregen gewarnt, sei es besser, das Auto stehen zu lassen, rät der ADAC.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr