Fahnenträger des deutschen Olympia-Teams soll wohl Dennis Schröder werden

Frankfurt am Main: Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris wird offenbar Basketball-Weltmeister Dennis Schröder die deutsche Fahne tragen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich der 30-Jährige bei der Wahl durch Fans und das deutsche Olympia-Team durchgesetzt. Welche Frau an Schröder Seite laufen wird, ist noch nicht bekannt. Offiziell will der Deutsche Olympische Sportbund morgen die deutschen Fahnenträger bekanntgeben.

