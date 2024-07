Faeser verbietet Islamisches Zentrum Hamburg

Hamburg: In der Hansestadt läuft seit heute früh eine Razzia gegen das Islamische Zentrum. Auch bei nahestehenden Vereinen in anderen Bundesländern gibt es Durchsuchungen, unter anderem in Bayern. Polizisten stürmten bundesweit Büros sowie die Blaue Moschee an der Alster. Das Bundesinnenministerium hat außerdem ein vereinsrechtliches Verbot gegen das Islamische Zentrum Hamburg ausgesprochen. Der schiitische Verein gilt als extremistisch, er wird schon seit 30 Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet und gilt als vom Iran gesteuert. Im vergangenen November hatte es dort bereits erste Durchsuchungen gegeben. Nach ARD-Informationen sieht Innenministerin Faeser aufgrund der sichergestellten Unterlagen alle drei Kriterien für ein Vereinsverbot als erfüllt an, dazu gehören Verfassungsfeindlichkeit, aggressive Hetze sowie Verstöße gegen die Völkerverständigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 08:00 Uhr