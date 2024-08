Faeser sieht anhaltend große Bedrohung durch Islamisten in Deutschland

Köln: Nach Auffassung von Bundesinnenministerin Faeser ist die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus auch in Deutschland weiter hoch. Die SPD-Politikerin betonte, dass man sich aber nicht einschüchtern und in seinem Leben einschränken lasse. Der Vizepräsident des Verfassungsschutzes, Selen, erklärte, der IS und seine Ableger, sowie Hamas und Hisbollah versuchten im Internet in Europa eine Radikalisierung zu fördern. Auch Einzeltäter und kleinere Gruppen würden hier beeinflusst und in ihren Planungen unterstützt. Selen sprach von einer "abstrakt hohen Gefährdung". - In der vergangenen Woche waren in Wien drei Konzerte der US-Sängerin Taylor Swift abgesagt worden, nachdem bekannt wurde, dass dort ein Anschlag geplant war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 17:00 Uhr