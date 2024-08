Faeser nennt Terrorgefahr in Deutschland "anhaltend hoch"

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die Terrorgefahr nach den abgesagten Pop-Konzerten in Wien auch in Deutschland als anhaltend hoch bezeichnet. Dieser Befund gelte weiterhin, erklärte die SPD-Politikerin nach einem Besuch des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln. Sie sprach von einer "schwerwiegenden islamistischen Bedrohungslage", die man in Wien gesehen habe. Islamistische Terrororganisationen wie der IS, aber auch sich weitgehend allein radikalisierende islamistische Einzeltäter seien eine Gefahr, betonte Faeser. In der österreichischen Hauptstadt waren vergangene Woche mutmaßlich islamistische Anschlagspläne auf ein Konzert der US-Popsängerin Taylor Swift bekannt geworden.

