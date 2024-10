Faeser kündigt strenge Kontrollen nach Messerverboten an

Berlin: Nach der beschlossenen Verschärfung des Waffenrechts hat Bundesinnenministerin Faeser verstärkte Kontrollen angekündigt. Man müsse alles tun, dass Messer nicht in den falschen Händen zu gefährlichen Waffen werden, so Faeser in der "Bild am Sonntag". Dank des neuen Gesetzes könne hier viel entschiedener durchgegriffen werden. Auf Grundlage des neuen Gesetzes kann die Polizei der Länder laut Faeser Menschen nun ohne Anlass kontrollieren. Der Bundespolizei ist dies allerdings nicht erlaubt. CDU und CSU hatten den entsprechenden Teil von Faesers Gesetzespaket im Bundesrat blockiert. Die Ministerin nannte dieses Vorgehen "völlig unverständlich und verantwortungslos".

