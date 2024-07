Faeser kündigt Abschiebungen von Straftätern nach Syrien und Afghanistan an

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat Abschiebungen von Straftätern nach Syrien und Afghanistan angekündigt. Der Bild am Sonntag sagte die SPD-Politikerin, man wolle insbesondere islamistische Gewalttäter konsequent in die Heimat zurückführen. Es liefen vertrauliche Gespräche mit verschiedenen Staaten, um Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien wieder möglich zu machen. Syrer und Afghanen sollen nach Faesers Worten über ihre Nachbarländer in die Heimat zurückgebracht werden. Deutsche Sicherheitsinteressen stünden für sie ganz klar an erster Stelle, so die Ministerin. Zuständig für Abschiebungen sind die Länder. Sie sollen laut Faeser Unterstützung durch die Bundespolizei bekommen. Der Zeitung zufolge kommt allerdings Widerstand aus dem Außenministerium.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 12:00 Uhr