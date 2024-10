Faeser ist für strengere Abschieberegeln in der EU

Luxemburg: Die Innenminister der Europäischen Union beraten seit dem Vormittag über eine härtere Gangart bei Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber. Am Rande des Treffens in Luxemburg forderte die deutsche Ressortchefin Faeser, die entsprechende EU-Richtlinie zu verschärfen. Denn diese funktioniere in der Praxis oft nicht. Dabei geht es um Rückführungen nicht ausreisewilliger Migranten in Drittstaaten. Mit diesen müssten Verträge geschlossen werden, damit es künftig ein - Zitat "effektives, tatsächliches Rückführungssystem" gibt. Insgesamt 17 Mitgliedsstaaten haben die EU-Kommission hier zum Handeln aufgefordert. Im vergangenen Jahr mussten knapp eine halbe Million Asylbewerber die EU verlassen. Nur jeder fünfte tat es auch wirklich.

