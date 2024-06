Faeser bezeichnet Sicherheit bei er EM als "großen Kraftakt"

Berlin: Zehn Tage vor Beginn der Fußball-EM hat sich Bundesinnenministerin Faeser zu den Vorbereitungen der Sicherheitsbehörden geäußert. Dabei sprach sie von einem "großen Kraftakt." Faeser wies darauf hin, dass in den Stadien mit 2,7 Millionen Besuchern zu rechnen ist; dazu kämen bis zu zwölf Millionen Menschen in den Fanzonen. Laut Faeser werden während des Turniers an allen deutschen Binnengrenzen Grenzkontrollen stattfinden. Damit wolle man vor allem Gewalttäter und Hooligans frühzeitig stoppen. Die SPD-Politikerin bezeichnete die Sicherheitslage insgesamt als angespannt - auch wegen der Gefahr von Cyberkriminalität und islamistischem Terrorismus. Dennoch sei die Vorfreude auf die Heim-EM riesig, man sei auch gut vorbereitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2024 12:15 Uhr