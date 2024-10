Faeser befürwortet Frontex an polnischer Grenze

Warschau: Bundesinnenministerin Faeser befürwortet einen Einsatz der EU-Grenzschutzagentur Frontex an der polnischen Grenze zu Belarus. Nach ihren Worten wäre das auch ein großer deutscher Beitrag zur Grenzsicherung, da bei Frontex viele deutsche Polizeibeamte im Einsatz sind. Polens Innenminister Simoniak machte aber deutlich, dass es ihm um finanzielle Unterstützung der EU geht. Er verwies auf die steigenden Ausgaben für die Grenzsicherung, da immer mehr Migranten versuchen, nach Polen zu kommen. Die Regierung in Warschau geht davon aus, dass der belarussische Machthaber Lukaschenko gezielt Flüchtlinge an die EU-Außengrenze bringen lässt, um den Westen unter Druck zu setzen. Polens Regierungschef Tusk hatte vor kurzem angekündigt, das Recht auf Asyl vorübergehend auszusetzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2024 18:45 Uhr