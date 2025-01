Experten bestimmen Virus-Variante der Maul- und Klauenseuche

Berlin: Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg ist mittlerweile bekannt, um welche Variante des Erregers es sich handelt. Das teilte das Friedrich-Loeffler-Institut am Abend mit. Innerhalb weniger Tage könne man jetzt einen passenden Impfstoff herstellen, so das Institut. Allerdings wisse man bisher nicht, auf welchem Weg das Virus in die Wasserbüffel-Herde im Landkreis Märkisch-Oderland eingeschleppt wurde. Landwirtschaftsminister Özdemir betonte, die Bestimmung der Virus-Variante sei schon ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Tierseuche.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.01.2025 03:00 Uhr