Ex-US-Soldat steht in Bayern unter Mordverdacht

Schweinfurt: 46 Jahre nach dem Mord an einer Studentin ist ein tatverdächtiger US-Amerikaner nach Deutschland ausgeliefert worden. Beamte der Schweinfurter Polizei haben ihn in den USA abgeholt. Der Mann war im Jahr 1978 als Soldat der amerikanischen Streitkräfte in Unterfranken stationiert. Inzwischen befindet er sich in deutscher Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt geht davon aus, dass der heute 70-Jährige die damalige Studentin mit 14 Messerstichen heimtückisch ermordet hat. Mithilfe neuer DNA-Vergleichstechnik konnte der mutmaßliche Täter hinreichend sicher identifiziert werden. Der Mann bestreitet die Tat.

