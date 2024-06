Ex-Umweltminister Klaus Töpfer ist tot

Höxter: Der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer ist tot. Der CDU-Politiker wurde 85 Jahre alt. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundes-CDU. Laut seinem Büro starb er bereits am Samstag nach einem Sturz auf einer Veranstaltung in München. Töpfer engagierte sich bei den Vereinten Nationen für Umweltthemen, war für diese Exekutivdirektor des Umweltprogramms UNEP. Von 1987 bis 1994 war er Bundesumweltminister im Kohl-Kabinett. In der Folge der Naturkatastrophe von Fukushima leitete Töpfer die Ethikkommission für sichere Energieversorgung der Bundesregierung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 11:00 Uhr