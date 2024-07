Ex-Präsident Trump wird bei Wahlkampf-Kundgebung verletzt

Washington: Ex-US-Präsident Trump ist auf einer Wahlkampf-Kundgebung in Pennsylvania offenbar nur knapp einem tödlichen Anschlag entkommen. Videoaufnahmen von der Veranstaltung zeigen, wie Schüsse zu hören sind und dass der republikanische Präsidentschaftskandidat am Kopf blutet. Er wurde dann vom US-Geheimdienst von der Bühne gebracht. Trumps Wahlkampfteam teilte mit, es gehe ihm gut. Nach Angaben des Secret Service ist der mutmaßliche Schütze getötet worden. Ein Zuschauer kam ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Nach dem Vorfall hat US-Präsident Biden mit Trump telefoniert. Der deutsche Botschafter in Washington, Michaelis, brachte sein Entsetzen zum Ausdruck. Man sei erleichtert, dass Trump wohl nicht ernsthaft verletzt sei, teilte er mit. Morgen soll in Milwaukee der Parteitag der Republikaner beginnen. Dort soll Trump offiziell zum Kandidaten seiner Partei für die Präsidentschaftswahl gekürt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 06:00 Uhr