EVP-Chef Weber ist für Strafzölle auf chinesische E-Autos

Brüssel: Der CSU-Europapolitiker Weber hat sich für Strafzölle auf chinesische E-Autos ausgesprochen. Vor der Abstimmung darüber am Vormittag in Brüssel sagte Weber im Morgenmagazin von ARD und ZDF, China gehe mit Dumpingpreisen auf den Weltmarkt. Europa dürfe diese unfaire Praktik nicht dulden. Wörtlich sagte der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament: "Wir müssen Zähne zeigen gegenüber China." Er verwies darauf, dass Länder wie die USA und Mexiko bereits hohe Strafzölle verhängt hätten. Niemand wolle einen Handelskrieg, so der CSU-Politiker; es gelte aber, Peking zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen. Die EU-Staaten werden am Vormittag voraussichtlich gegen die Stimme Deutschlands Strafzölle auf chinesische E-Autos beschließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 09:00 Uhr