EVP-Chef Weber droht mit höheren Steuern für US-Digitalkonzerne

Berlin: Der Partei- und Fraktionschef der EVP in Brüssel plädiert für Gegenmaßnahmen, falls der designierte US-Präsident Trump Zölle auf EU-Produkte einführt. Man müsse davon ausgehen, dass Trump genau das umsetze, was er angekündigt habe, sagte Weber in einem Zeitungsinterview. Der EVP-Chef schlug vor, falls es so komme, sollten US-amerikanische Digitalkonzerne mit Sitz in der EU stärker besteuert werden. Weber beteuerte zwar, die EU wolle keinen Handelskrieg, denn das würde den Westen nur schwächen. Allerdings müsse man sich ernsthaft vorbereiten, so Weber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr