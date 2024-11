Evangelische Kirche wählt Fehrs zur Ratsvorsitzenden

Würzburg: Kirsten Fehrs ist zur Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland - EKD - gewählt worden. Die 63 Jahre alte Hamburger Bischöfin hatte das Amt vor einem Jahr bereits kommissarisch übernommen. Die Wahl erfolgte am Vormittag bei der Jahrestagung der Synode in Würzburg. Der Rat leitet die EKD in allen wichtigen Angelegenheiten und gilt als öffentliche Stimme der evangelischen Kirche.

