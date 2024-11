Evangelische Kirche in Deutschland beginnt Synode in Würzburg

Würzburg: In der unterfränkischen Stadt findet ab heute die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland statt. Bei dem Treffen soll die Hamburger Bischöfin Fehrs zur neuen EKD-Ratsvorsitzenden gewählt werden. Schwerpunkte der viertägigen Beratungen sind außerdem die Themen Migration und Menschenrechte sowie sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche. Die Delegierten wollen erstmals öffentlich über die Ergebnisse der bundesweiten Missbrauchsstudie diskutieren. Außerdem sollen Maßnahmen beschlossen werden, wie solche Fälle künftig vermieden werden können. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Claus, forderte die evangelische Kirche im Vorfeld dazu auf, mehr Engagement bei der Aufarbeitung zu zeigen. Die Rechte von Betroffenen müssten gestärkt werden, so Claus.

