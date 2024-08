Eurovision Song Contest 2025 wird in Basel stattfinden

Basel: Der Eurovision Song Contest findet im kommenden Jahr in Basel statt. Das haben die Ausrichter, die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft und die Europäische Rundfunkunion entschieden. Weil Nemo aus der Schweiz in diesem Jahr gewonnen hatte, stand das Land für die Austragung des ESC 2025 bereits fest. Basel liegt direkt an der Grenze zu Deutschland und Frankreich. Die Stadt hat sich mit dem Motto "Grenzen überwinden" beworben. Sie sieht sich und die Region als bestes Beispiel dafür, wie Grenzen im Zusammenleben der Menschen unwichtig werden können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.08.2024 10:45 Uhr