Europaweiter Schlag gegen Enkeltrickbetrüger

Berlin: Ermittler in Deutschland und weiteren europäischen Ländern sind mit einem Großeinsatz gegen Enkeltrickbetrüger vorgegangen. Nach Angaben der Berliner Polizei wurden insgesamt 20 Verdächtige festgenommen. Elf von ihnen sollen Menschen angerufen haben, um diese um ihr Erspartes zu bringen. Neun der Verdächtigen sollen als Abholer der hochgradig organisierten Banden tätig gewesen sein. In Polen wurden den Angaben zufolge drei Callcenter in einem Einfamilienhaus, einer Wohnung und einem Hotelzimmer zerschlagen. Die Einsatzkräfte konnten damit einen Schaden von fast fünf Millionen Euro verhindern. An dem knapp zweiwöchigen Einsatz waren Ende November und Anfang Dezember nach Angaben des Niedersächsischen Landeskriminalamts deutschlandweit rund 600 und international knapp 1.000 Einsatzkräfte beteiligt.

