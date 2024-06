Europawahl geht in Irland und Tschechien weiter

Dublin: Seit dem Morgen sind die Iren zur Europwahl aufgerufen. Auch in Tschechien sind die Wahllokale seit heute für die Abstimmung geöffnet. In den Niederlanden, wo bereits gestern gewählt wurde, zeichnet sich laut Nachwahlbefragungen ein knapper Vorsprung für das Bündnis aus Sozialdemokraten und Grünen ab, vor der Partei des Rechtspopulisten Wilders. Das endgültige Ergebnis wird am Sonntag veröffentlicht, wenn in allen Mitgliedstaaten gewählt wurde. Rund 373 Millionen Menschen in den 27 Staaten der EU entscheiden über die Zusammensetzung des EU-Parlaments mit 720 Sitzen. In Deutschland dürfen erstmals auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 09:00 Uhr