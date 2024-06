Europawahl-Auftakt in den Niederlanden

Amsterdam: Die Europawahl hat mit der Abstimmung in den Niederlanden begonnen. Die Wahllokale sind bis 21 Uhr geöffnet, danach werden erste Umfragen veröffentlicht. Ergebnisse werden erst bekannt gegeben, wenn in allen Mitgliedsstaaten die Wahl beendet ist. In den Niederlanden wird mit einem Rechtsruck gerechnet: Bei der letzten Wahl war die rechtspopulistische Partei für Freiheit von Geert Wilders noch gescheitert - dieses Mal könnte sie stärkste Kraft werden. Insgesamt sind mehr als 370 Millionen Menschen in den 27 EU-Staaten aufgerufen, über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments zu entscheiden. In Deutschland dürfen am Sonntag erstmals auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2024 14:00 Uhr