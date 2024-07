Europarat: Griechenland muss Migranten besser behandeln

Straßburg: Experten des Europarats haben Griechenland erneut dazu aufgefordert, seinen Umgang mit Migranten zu ändern. In einem Bericht des Anti-Folter-Komitees heißt es, das Land müsse die Bedingungen in den Flüchtlingsunterkünften verbessern. Dort herrschten miserable Bedingungen mit mangelnder Hygiene. Es gebe Befall mit Kakerlaken und Bettwanzen. Zudem müssten Pushbacks, also illegale Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den Außengrenzen, gestoppt werden. Die griechischen Behörden erklärten in einer Stellungnahme, die Bedingungen in den Zentren entsprächen internationalen Standards. Pushbacks fänden nicht statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 13:00 Uhr