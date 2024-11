Europaparlament bestätigt von der Leyens neue EU-Kommission

Straßburg: Das Europaparlament hat die neue EU-Kommission mit breiter Zustimmung ins Amt gewählt. Damit kann das Team unter der Führung von Ursula von der Leyen am 1. Dezember seine Arbeit aufnehmen. Fast ein halbes Jahr hat es seit der Europawahl gedauert, bis die 26 Abgeordneten alle bestimmt waren und von den einzelnen Ländern akzeptiert wurden. Allgemein wurde kritisiert, die neue Kommission sei nach rechts gerückt. Besonders umstritten war der rechte Italiener Raffaele Fitto, der nun einer der sechs Stellvertreter von der Leyens ist. Die Kommissionschefin warb am Vormittag für die neuen Kolleginnen und Kollegen. Sie stellten sich, so von der Leyen, den Herausforderungen Europas und dem Kampf für Freiheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 13:00 Uhr