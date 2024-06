Europa- und Kommunalwahlen in Deutschland haben begonnen

Berlin: Am vierten Tag der Europawahl hat in Deutschland die Abstimmung begonnen. 96 deutsche Abgeordnete werden ins Europaparlament nach Brüssel geschickt. Das sind etwa 13 Prozent der Sitze. Eine Fünf-Prozent-Hürde wie bei Wahlen auf Bundes- und Landesebene gibt es nicht. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Auch Briefwahlunterlagen müssen bis dahin eingereicht sein. Erste Prognosen für Deutschland auf Grundlage von Nachwahlbefragungen gibt es ab 18 Uhr; auch hier im Programm. In acht Bundesländern finden heute parallel zur Europawahl Kommunalwahlen statt. Interessant dürfte das Abschneiden der Parteien in Brandenburg und Sachsen werden - sie gelten als Stimmungstest für die Landtagswahlen im September. Bei den Kommunalwahlen werden Vertretungen wie Kreistage, Gemeinderäte oder Bezirksversammlungen bestimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 11:00 Uhr