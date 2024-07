Europa ist laut Kreml "Ziel russischer Raketen"

Moskau: Der Kreml hat auf die Ankündigung, US-Langstreckenwaffen in Deutschland zu stationieren, mit einer Drohung reagiert. Europäische Hauptstädte könnten dann zum Ziel russischer Raketen werden, sagte Kreml-Sprecher Peskow und fügte wörtlich hinzu: "unser Land ist ein Ziel für US-Raketen in Europa." Russland verfüge aber über die notwendigen Kapazitäten, diese Raketen in Schach zu halten. Die potenziellen Opfer einer Auseinandersetzung wären dann aber die Hauptstädte der europäischen Länder. Washington hatte vor wenigen Tagen angekündigt, Raketen mit großer Reichweite ab 2026 in Deutschland zu stationieren. Moskau hatte daraufhin von einem weiteren Schritt "in Richtung Kalter Krieg" gesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 23:00 Uhr