Europa gratuliert Trump und betont Geschlossenheit

Berlin: In Europa haben zahlreiche Politiker Trump zum Wahlsieg gratuliert. Bundeskanzler Scholz erklärte, Trump trete sein Amt in einer Zeit großer Herausforderungen und Krisen an. Deutschland werde sich den USA als verlässlicher transatlantischer Partner anbieten und sich um Geschlossenheit in der EU bemühen. Dazu wird es nach Angaben eines Regierungssprechers in Berlin auch enge Absprachen mit Frankreich geben. Das habe Scholz mit Präsident Macron telefonisch vereinbart. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen appellierte an den gewählten US-Präsidenten, gemeinsam an einer transatlantischen Partnerschaft zu arbeiten, die den Bürgern auch weiterhin Vorteile bringe. Nato-Generalsekretär Rutte äußerte die Hoffnung auf eine führende Rolle Trumps in der Nato. Rutte erklärte, Trumps Führungskraft werde erneut der Schlüssel zum Erhalt der Stärke des Bündnisses sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2024 18:45 Uhr