EuGH entscheidet über Bestpreis-Garantie von Buchungsportalen

Luxemburg: Vor dem Europäischen Gerichtshof wird heute über die sogenannten Bestpreis-Klauseln von Buchungsportalen wie Booking.com entschieden. Jahrelang hatten Internet-Vermittler von Hotelübernachtungen damit geworben, dass Zimmer bei ihnen am günstigsten zu buchen seien. Hotels hatten dagegen geklagt und waren beim Bundesgerichtshof damit erfolgreich. Auf europäischer Ebene fehlt noch ein höchstrichterliches Urteil. Es wird am Vormittag verkündet. In der Praxis verzichtet Booking.com mittlerweile auf die Bestpreis-Garantie, weil sie gegen Wettbewerbsregeln der EU für die großen Internetportale verstoßen könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 08:00 Uhr