EU will sich unabhängiger von den USA machen

Budapest: Die EU-Staats- und Regierungschefs haben auf ihrem informellen Gipfel in der ungarischen Hauptstadt über den künftigen Kurs gegenüber den USA beraten. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump will die EU sich unabhängiger machen und sowohl die Verteidigung als auch die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken. Bundeskanzler Scholz stellte auf einer Pressekonferenz klar, dass eine enge transatlantische Zusammenarbeit mit USA unerlässlich sei. Dennoch müsse angesichts der Kriege in der Ukraine und auch in Nahost der europäische Zusammenhalt gestärkt werden. Im wirtschaftlichen Bereich benötigt die EU, so Scholz, eine umgehende Modernisierung um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dazu gehören Digitalisierung und Bürokratieabbau. Europa lebe von der Vernetzung mit der Welt, deshalb werde man neue Partnerschaften suchen und entsprechende Handelsverträge abschließen, erklärte der Bundeskanzler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2024 16:00 Uhr